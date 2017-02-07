За потраченные деньги призвали отчитаться спикера Жогорку Кенеша

Депутат Мыктыбек Абдылдаев призвал спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова отчитаться за потраченные деньги. Об этом он заявил сегодня на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству,
Депутаты обсуждают вопрос изменения регламента ЖК КР. В частности, избранники от СДПК просят включить двух нардепов в состав комитета. Однако многие выступили против этого.
По словам Мыктыбека Абдылдаева, от СДПК в Жогорку Кенеше 38 представителей, и один из них занимает пост спикера. Следовательно, не задействован только один человек.
«В нынешнем парламенте отобрать спикерство у СДПК — большое явление. Торага не включается ни в один комитет. У него другие полномочия. Он ежегодно представляет отчет о работе парламента и финансовой деятельности, 15 февраля он должен дать отчет по финансам. Много критики по тратам парламента. Поэтому для начала нужно заслушать отчет», — сказал депутат.
СДПК пять лет правит в Жогорку Кенеше, но ни один торага не отчитался. С других требуем, а СДПК сходит с рук.Мыктыбек Абдылдаев