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Общество

Кыргызстанцы участвуют в российском проекте «Читаем Онегина»

Кыргызстанцы участвуют в российском проекте по созданию коллективной видеокниги «Читаем Онегина».

Организаторы предлагают всем желающим выбрать один из предложенных фрагментов романа «Евгений Онегин» и прочитать его вслух на камеру. Профессиональная камера на штативе и студийный фон приветствуются, но не обязательны. Камера смартфона тоже вполне подойдет.

Лучшие ролики, отобранные организаторами проекта #ЧитаемОнегина, войдут в коллективную видеокнигу. Финал акции пройдет 10 февраля, в день памяти поэта.

Среди участников проекта актер Алексей Гуськов, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, музыканты Петр Налич, Александр Ф.Скляр и Диана Арбенина, летчики-космонавты Юрий Лончаков и Валерий Токарев, режиссер Николай Коляда, путешественник Дмитрий Шпаро.

«Нам не важно, сколько вам лет, каков ваш родной язык, где вы родились и кто по профессии. Мы рады абсолютно всем. Чем разнообразнее будут наши чтецы, тем интереснее получится видеокнига. Ведь Пушкин — он общий Пушкин», — говорят организаторы.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44556/
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