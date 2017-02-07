Минтранс реализует все стратегические проекты по строительству дорог в срок

Минтранс обещает реализовать все стратегические проекты по строительству дорог в срок. Президент Кыргызстана принял сегодня министра транспорта и дорог страны Жамшитбека Калилова.
Чиновник проинформировал Алмазбека Атамбаева о реализации всего комплекса работ по возведению объектов транспортной инфраструктуры, а также строительству и реабилитации автомобильных дорог в стране.
По данным
Президенту доложено о планах по содержанию и развитию автодорог местного значения в регионах страны.
Алмазбек Атамбаев подчеркнул важность своевременной и эффективной реализации всех