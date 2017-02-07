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Общество

Минтранс реализует все стратегические проекты по строительству дорог в срок

Минтранс обещает реализовать все стратегические проекты по строительству дорог в срок. Президент Кыргызстана принял сегодня министра транспорта и дорог страны Жамшитбека Калилова.

Чиновник проинформировал Алмазбека Атамбаева о реализации всего комплекса работ по возведению объектов транспортной инфраструктуры, а также строительству и реабилитации автомобильных дорог в стране.

По данным пресс-службы главы государства, Жамшитбек Калилов рассказал о дальнейшей реализации стратегических проектов:

  • Балыкчы — Казарман — Джалал-Абад, Бишкек — Чолпон-Ата — Корумду, Бишкек — Нарын — Торугарт, Ош — Баткен — Исфана, Талас — Тараз — Суусамыр, а также о подготовке к началу строительства автодороги Бишкек — Кара-Балта

Президенту доложено о планах по содержанию и развитию автодорог местного значения в регионах страны.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул важность своевременной и эффективной реализации всех транспортно-коммуникационных проектов в Кыргызстане и поручил Министерству транспорта и дорог завершить все запланированные на этот год работы в намеченные сроки, уделив особое внимание обеспечению качества строительных и ремонтных работ.

Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44569/
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