Минздрав Кыргызстана: Причины смерти пациентов с туберкулезом устанавливаются

Расследование причин смерти пациентов с туберкулезом продолжается, сообщает Минздрав Кыргызстана.
Ранее гражданские активисты заявили, что смерть двух человек связана с противотуберкулезным препаратом
Однако в Национальном центре фтизиатрии мнение главы ассоциации «Партнерская сеть» А.Султангазиева о том, что «комиссия из специалистов фармакологии и Департамента лекарственного обеспечения подтвердила смерть двух человек в результате приема „противотуберкулезного“ препарата
По факту случившихся двух смертей пациентов с диагнозом «туберкулез» в Минздраве КР ранее создано две комиссии: из фармакологов и клиницистов, которым было поручено исследовать причину смерти пациентов.
В справке фармакологической комиссии, на которую ссылаются гражданские активисты, дословно говорится лишь о предположении медиков о влиянии
«Расследование причин смерти пациентов с туберкулезом продолжается и пока рано делать
Национальный центр фтизиатрии предоставил свою информацию. Врачи отмечают, что умершие принимали плацебо, а не испытуемый препарат.