Проект «Умная школа» в Кыргызстане под угрозой срыва

Очередной амбициозный проект правительства Кыргызстана — «Умная школа» под угрозой срыва. Почему, ИА «24.kg» рассказала технический эксперт проекта, директор информационной программы фонда «Сорос-Кыргызстан» Лира Самыкбаева.

По ее мнению, средние учебные заведения Кыргызстана хотя и получат доступ к Интернету, но гораздо худшего качества. А это способно свести на «нет» все усилия, приложенные к реализации столь перспективной идеи, как Е-школа .

Проект «Умная школа» был разработан и поддержан при премьерстве Темира Сариева. Сегодня, как утверждает собеседник, есть серьезная угроза правильной его реализации.

Скупой платит дважды

Эксперт считает, что у нынешнего кабинета министров нет должного внимания к «Умной школе».

«В Кыргызстане разработана большая государственная стратегия развития электронного государства, где все услуги должны быть компьютеризированы. Проект „Умная школа“ как раз и нацелен на внедрение таких услуг в области обязательного среднего образования», — пояснила Лира Самыкбаева.

«Техническая сторона проекта была решена не самым лучшим образом. На детях сегодня вновь сэкономили, и это может обернуться тем, что через пару лет надо будет тратить огромные деньги на улучшение интернизации школ», — сказала она.

«Умная школа» решила бы массу существующих проблем. К примеру, нехватки бумажных учебников, методических пособий, профессиональной подготовки учителей и, в конечном счете, качества знаний.

В Кыргызстане уже предпринимали попытки внедрить электронное образование. Был разработан проект «Мегабилим». Каждому школьнику обещали выдать по лэптопу. Доноры даже начали закупать компьютеры отдельным школам. Но проект так и остался на бумаге.

По мнению Лиры Самыкбаевой, все предыдущие инициативы имели один общий недостаток. Они предполагали воплощение идеи с раздачи «железа».

«Это ошибочная тактика, потому что „железо“ приходит в школу, где учителя боятся его трогать, предпринимают меры, чтобы дети его не поломали. Оборудование просто простаивает, безнадежно устаревая. В буквальном смысле превращаясь в никому не нужный металлолом», — говорит она.

Лира Самыкбаева призналась, что было много случаев, когда, приезжая в региональные школы, эксперты и чиновники видели целые классы «пентиумов», абсолютно новых и совершенно устаревших.

В бюджетах школ не заложены средства на ремонт и обслуживание оборудования. Пользоваться компьютерами учителя не умеют - их никто не обучал. Так что «железо» не трогают и детям не дают Лира Самыкбаева

Деньги на ветер

«Да, деньги на ветер… А программа „Умная школа“ построена иначе. „Железо“ в ней — одна из второстепенных составляющих. В первую очередь нужны электронные образовательные ресурсы, потому что, если нет никаких материалов, учиться по этим компьютерам будет просто нечему», — считает эксперт.

Второй компонент, говорит директор информационной программы фонда «Сорос-Кыргызстан» , это образование самих учителей, их актуальные ИКТ-навыки . В современном мире без них никуда.

Уже и ЮНЕСКО разработало и внедряет большую программу «ИКТ-квалификация для учителей». Программа имеет начинающий, средний, продвинутый уровни.

По данным Лиры Самыкбаевой, только на третьем месте стоит вопрос оснащения оборудованием школ.

«На самом деле, когда учитель дает задание, есть масса сайтов, где эти учебники лежат в открытом доступе и ученик дома на компьютере, планшете, смартфоне может его выполнить. Компьютеры нужнее дома, чем в школе», — сказала она.

Сегодня у нас по-прежнему практикуется советская школа, когда учитель дает ученику теорию, а дома ребенок задает вопросы родителям. А мама и папа давно забыли, что изучали в школе.

«Мы специально изучали опыт лучших учебных заведений и выяснили, что парадигма преподавания сегодня изменилась кардинально. Если раньше ученики получали от учителя теорию, а дома делали практические задания, то сегодня наоборот. Интернет насыщен этими знаниями и способен предоставить ученику любую теоретическую подготовку по школьным предметам. В школе предпочтительнее, чтобы он осваивал практические навыки в виде вопросов, практических заданий, викторин, живого общения», — говорит эксперт.

Отчего болит голова?

В период премьерства Темира Сариева авторы «Умной школы» успели решить ряд правовых вопросов.

Раньше Министерство образования, к примеру, заказывало и оплачивало разработку учебников, но все имущественные права оставались у издательств. Они, естественно, лоббировали свои интересы, настаивая, что только они должны иметь право на тиражирование учебников.

Профильное ведомство не могло в достаточном количестве их распространить, хотя государство уже заплатило за право их использования. По логике все имущественные права должны были перейти к Министерству образования, к заказчику, а авторские — остаться за автором-разработчиком .

Как отмечает Лира Самыкбаева, в рамках работы над проектом «Умная школа» была проведена большая нормотворческая работа, которая урегулировала взаимоотношения Минобраза с авторами учебников и издательствами.

Теперь материалы есть в открытом доступе, в том числе и в электронном виде. В Закон «Об авторском праве» внесена норма, когда все, что финансируется за счет государства — имущественное право, право на распространение, тиражирование — должно переходить к государству.

И теперь это касается не только Минобразования, но и других ведомств.

Суть открытых образовательных ресурсов в том, что они должны свободно и бесплатно распространяться, если они образовательные, а не коммерческие.

Что скажет педагог?

Такое решение не потребовало много денег, а главное, способно решить проблему нехватки учебников в наших школах.

«Мы уже лет десять с этим проектом носимся. Нас просто никто не слышит», — признается Лира Самыкбаева.

Все школьные учебники, разработанные под эгидой Минобразования, уже можно найти на сайте Lib.kg в открытом доступе и полной версии.

Повышением ИКТ-квалификации учителей занимается проект АБР. В его рамках разрабатываются и адаптируются к нашим условиям программы ЮНЕСКО, которые будут внедряться в центрах повышения квалификации учителей.

«Учителя готовы учиться и учить», — подчеркивает эксперт.

Где запастись оптимизмом

Первым этапом проекта предполагается охватить одну тысячу школ из 2 тысяч 270. Практически все они — городские. Потому что именно в крупных населенных пунктах расположены оптоволоконные магистрали, что позволяет обеспечить образовательные учреждения устойчивым широкополосным Интернетом без больших затрат.

В Кыргызстане 160 миллионов долларов выделено на подключение 600 школ к Интернету. Еще 400 школ уже имеют доступ к глобальной сети.

«Но мы столкнулись с очень серьезным препятствием в виде системы государственных закупок. Тендер на подключение к Интернету прошел не так, как мы ожидали», — говорят в фонде « Сорос-Кыргызстан» .

Будучи главой правительства, Темир Сариев поручил Госагентству связи, Минтрансу, Министерству образования и ОАО «Кыргызтелеком» обеспечить доступ школ к глобальной сети.

Но, как это часто бывает в КР, по чьей-то халатности или невнимательности ОАО «Кыргызтелеком» … выпало из этого списка. Единственное предприятие в стране, у которого оптоволоконка по всей республике.

«Почему я говорю, что мы столкнулись с очень неэффективной системой госзакупок? У чиновников сидит в голове только одна характеристика: сумма затрат должна быть минимальной. Но с технической точки зрения способы подачи Интернета (через оптоволокно или беспроводным) никак нельзя сравнивать. Это несопоставимые вещи. В итоге в ведомстве считают, что $80 миллионов за беспроводной Интернет для школ — это лучше и дешевле, чем $160 млн за использование оптоволоконных магистралей. Проблема не только в том, что это гораздо более низкого качества подача», — рассказывает Лира Самыкбаева.

Малейшие помехи – снег, дождь, весной и летом листья - и связь пропадает или сильно падает. Есть и такое свойство беспроводной, когда одновременно каналом пользуется много абонентов, он пропадает - это называется «эффект Нового года» Лира Самыкбаева

Но ее и других специалистов чиновники не услышали. Или не захотели.