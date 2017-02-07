Слова Алмазбека Атамбаева о таласцах и нарынчанах смонтировали

Слова президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева о жителях Таласской и Нарынской областей преднамеренно смонтировали. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

По ее данным, речь о выступлении президента на церемонии начала строительства Верхненарынского каскада ГЭС 12 июня 2013 года. Ее некорректно смонтировали, что коренным образом исказило суть высказываний главы государства.

Как сообщается, смонтированную запись разместили на YouTube с целью дискредитации президента, а отдельные лица, используя ее, распространили публикации в Интернете.

Отмечается, что в стихотворении ложную информацию распространил бывший заведующий социальным центром Кыргызского общества слепых и глухих Темирлан Ормуков.

По данным надзорного органа, специалисты Центра судебных экспертиз при Минюсте и Института философии и политико-правовых исследований Национальной академии наук выявили расхождение в содержании оригинала и монтажа видеозаписи выступления от 12 июня 2013 года.

Как показала экспертиза, фраза президента: «Талас сага жер болбойт, таластыктар эл болбойт» («Талас не будет тебе местом житья, а таласцы не будут (для тебя) народом») является отрывком из эпоса «Манас» в варианте Саякбая Каралаева.

В этом отрывке Манас говорит своей супруге Каныкей: «Менин козум откондо, Талас сага жер болбойт, менин козум откон сон, кен Талас сага эл болбойт» («Талас не будет тебе местом житья, а таласцы не будут (для тебя) народом»).

Далее, отмечает Генпрокуратура, глава государства произнес другие отрывки из этого же эпоса: «Болунбо кыргыз, болунбо! Болунсон бору жеп кетет, болунуп калды кыргыз деп, ботон элге кеп кетет» («Не разделяйся кыргызский народ, не делись! Не будешь единым — станешь добычей врага. И тогда пойдет по миру слух, что нет больше единства среди кыргызов»).

Таким образом, президент на примере отрывков из эпоса призывал кыргызстанцев не делиться, быть единым народом и не повторять ошибок прошлого.

Оригинал отрывка выступления президента:

Как отмечается, искажена произнесенная президентом и другая фраза «Нарындыктар силер малчысынар» («Нарынчане, вы скотоводы»), которая некоторыми печатными СМИ представлена как «Нарындыктар, силер малсынар» («Нарынчане, вы скоты»).

Оригинал отрывка выступления президента:

По заключению экспертов, вырванные из контекста слова и искажение фраз, их подача в таком виде вводят в заблуждение людей и могут вызвать у них негативное мнение о человеке, их высказавшем.

Как сообщила Генпрокуратура, использованная смонтированная видеозапись в ряде публикаций содержит в себе действия, направленные на возбуждение межрегиональной вражды.

Как сообщает ГП КР, в свое время она ограничилась устным предупреждением СМИ, которые, по их данным, распространили ложную информацию.

Учитывая возобновившиеся спекуляции на данную тему, результаты экспертизы и материалы направлены в ГКНБ для проверки и принятия процессуального решения по конкретным фактам, говорится в сообщении ГП КР.