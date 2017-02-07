18:50
+3
USD 69.43
EUR 74.64
RUB 1.18
Общество

Слова Алмазбека Атамбаева о таласцах и нарынчанах смонтировали

Слова президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева о жителях Таласской и Нарынской областей преднамеренно смонтировали. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

По ее данным, речь о выступлении президента на церемонии начала строительства Верхненарынского каскада ГЭС 12 июня 2013 года. Ее некорректно смонтировали, что коренным образом исказило суть высказываний главы государства.

Как сообщается, смонтированную запись разместили на YouTube с целью дискредитации президента, а отдельные лица, используя ее, распространили публикации в Интернете.

Отмечается, что в стихотворении ложную информацию распространил бывший заведующий социальным центром Кыргызского общества слепых и глухих Темирлан Ормуков.

По данным надзорного органа, специалисты Центра судебных экспертиз при Минюсте и Института философии и политико-правовых исследований Национальной академии наук выявили расхождение в содержании оригинала и монтажа видеозаписи выступления от 12 июня 2013 года.

Как показала экспертиза, фраза президента: «Талас сага жер болбойт, таластыктар эл болбойт» («Талас не будет тебе местом житья, а таласцы не будут (для тебя) народом») является отрывком из эпоса «Манас» в варианте Саякбая Каралаева.

В этом отрывке Манас говорит своей супруге Каныкей: «Менин козум откондо, Талас сага жер болбойт, менин козум откон сон, кен Талас сага эл болбойт» («Талас не будет тебе местом житья, а таласцы не будут (для тебя) народом»).

Далее, отмечает Генпрокуратура, глава государства произнес другие отрывки из этого же эпоса: «Болунбо кыргыз, болунбо! Болунсон бору жеп кетет, болунуп калды кыргыз деп, ботон элге кеп кетет» («Не разделяйся кыргызский народ, не делись! Не будешь единым — станешь добычей врага. И тогда пойдет по миру слух, что нет больше единства среди кыргызов»).

Таким образом, президент на примере отрывков из эпоса призывал кыргызстанцев не делиться, быть единым народом и не повторять ошибок прошлого.

Оригинал отрывка выступления президента:

Как отмечается, искажена произнесенная президентом и другая фраза «Нарындыктар силер малчысынар» («Нарынчане, вы скотоводы»), которая некоторыми печатными СМИ представлена как «Нарындыктар, силер малсынар» («Нарынчане, вы скоты»).

Оригинал отрывка выступления президента:

По заключению экспертов, вырванные из контекста слова и искажение фраз, их подача в таком виде вводят в заблуждение людей и могут вызвать у них негативное мнение о человеке, их высказавшем.

Как сообщила Генпрокуратура, использованная смонтированная видеозапись в ряде публикаций содержит в себе действия, направленные на возбуждение межрегиональной вражды.

Как сообщает ГП КР, в свое время она ограничилась устным предупреждением СМИ, которые, по их данным, распространили ложную информацию.

Учитывая возобновившиеся спекуляции на данную тему, результаты экспертизы и материалы направлены в ГКНБ для проверки и принятия процессуального решения по конкретным фактам, говорится в сообщении ГП КР.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44603/
просмотров: 607
Версия для печати
Материалы по теме
Минтранс реализует все стратегические проекты по строительству дорог в срок
В Кыргызстане за мат и распитие алкоголя взыскано штрафов на 9,5 миллиона сомов
Омурбек Текебаев отказался рассказывать о своем имуществе
Алмазбек Атамбаев: Ни один ребенок не должен остаться без внимания и должной заботы
Алмазбек Атамбаев подписал закон, запрещающий мат и распитие алкоголя в общественных местах
Александр Лукашенко отметил высокую динамику белорусско-кыргызских отношений
Президенты Казахстана и Туркменистана поздравили кыргызстанцев с Новым годом
Владимир Путин: В 2016 году нам удалось многое сделать для развития российско-кыргызского стратегического партнерства
Президент Узбекистана поздравил народ Кыргызстана с Новым годом
Алмазбек Атамбаев примет участие в работе кыргызско-индийского бизнес-форума
Популярные новости
Крушение &laquo;Боинга-747&raquo;. Нескромные требования пострадавших Крушение «Боинга-747». Нескромные требования пострадавших
Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг
Послы Украины и&nbsp;России не&nbsp;поделили кыргызских журналистов Послы Украины и России не поделили кыргызских журналистов
Секреты борта &#8470;&nbsp;1. Чем кормят президентов Секреты борта № 1. Чем кормят президентов
Бизнес
&laquo;Неделя английского языка&raquo; в&nbsp;Восточном университете «Неделя английского языка» в Восточном университете
Успей получить 4G-модем от&nbsp;MegaCom бесплатно! Успей получить 4G-модем от MegaCom бесплатно!
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности