Американка объехала все страны мира и рассказала об этом в Instagram

27-летняя американка Кассандра-Де Пекол поставила рекорд и попала в книгу Гиннеса как путешественница, посетившая все 196 стран мира в кратчайшие сроки. На это ей понадобилось полтора года.

Предыдущий рекордсмен, американский профессор Лю, сделал это за три года, три месяца и шесть дней.

О рекордном путешествии Кассандра рассказала в Instagram. Сейчас у нее более 287 тысяч подписчиков. Она документально засвидетельствовала посещение 196 стран.

Фото опубликовано ᶜᴬˢˢᴵᴱ ᴰᴱ ᴾᴱᶜᴼᴸ| ᴼᶠᶠᴵᶜᴵᴬᴸ ᴾᴬᴳᴱ (@expedition_196) Апр 22 2016 в 2:42 PDT

В январе девушка пыталась перейти границу Омана и Йемена, но пограничники пояснили, что путешественница может остаться в стране надолго из-за указа президента США, касающегося беженцев. Чтобы покинуть Йемен, Кассандре бы пришлось проехать через всю страну и получить разрешение от посольства США. Но путешественница не сдалась. Спустя несколько дней она надела хиджаб и побывала в йеменской деревне около границы, а затем покинула страну.

Фото опубликовано ᶜᴬˢˢᴵᴱ ᴰᴱ ᴾᴱᶜᴼᴸ| ᴼᶠᶠᴵᶜᴵᴬᴸ ᴾᴬᴳᴱ (@expedition_196) Фев 3 2017 в 2:53 PST

В путешествии ее несколько раз задерживали в разных странах, посчитав, что она журналист, шпионка или контрабандистка. В Северной Корее солдат пригрозил ее «уничтожить». Чтобы попасть в эту страну, Кассандре пришлось заплатить $1 тысячу за визу и затем присоединиться к группе китайских туристов.

Фото опубликовано ᶜᴬˢˢᴵᴱ ᴰᴱ ᴾᴱᶜᴼᴸ| ᴼᶠᶠᴵᶜᴵᴬᴸ ᴾᴬᴳᴱ (@expedition_196) Окт 12 2016 в 8:54 PDT

Цель экспедиции Кассандры — пропаганда экологического благополучия и мира. Она рассказала, что знала о риске, который ожидал ее в путешествии, но считает, что «это того стоит».