Став соучредителем «Себата», Кыргызстан усложнит отношения с Турцией, которая признала данную международную образовательную систему частью экстремистского движения, причастного к попытке государственного переворота. Об этом заявил председатель теневого правительства страны Марат Иманкулов.
По его словам, правительство приняло решение о вхождении Министерства образования и науки в состав учредителей «Себата», который объединяет 16 лицеев, университет
Теневое правительство считает, что это усложнит дружеские отношения с Турцией, которая признала «Себат» частью экстремистского движения.
Решение необходимо пересмотреть хотя бы до окончания разбирательства в отношении Фетхуллаха Гюлена и его движения «Хизмет».Марат Иманкулов
О том, что учредителем «Себата» станет Министерство образования, говорил на