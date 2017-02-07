В городе Ош отказываются от маршруток

В городе Ош сокращают число маршрутных микроавтобусов. Об этом сегодня на встрече с жителями заявил мэр южной столицы Айтмамат Кадырбаев.

В конце 2016 года в Ош поступило 30 новых современных автобусов. В городе отменили некоторые маршруты бусиков. Вместо них на линиях с 6.30 до 21.00 работают автобусы.

«Также ожидается поступление 23 троллейбусов. С поступлением троллейбусов будет снижено количество маршрутных микроавтобусов на улицах города. Все это делается для того, чтобы в полной мере обеспечить население услугами общественного транспорта», — сказал Айтмамат Кадырбаев.