20:21
+3
USD 69.43
EUR 74.64
RUB 1.18
Общество

В городе Ош отказываются от маршруток

В городе Ош сокращают число маршрутных микроавтобусов. Об этом сегодня на встрече с жителями заявил мэр южной столицы Айтмамат Кадырбаев.

В конце 2016 года в Ош поступило 30 новых современных автобусов. В городе отменили некоторые маршруты бусиков. Вместо них на линиях с 6.30 до 21.00 работают автобусы.

«Также ожидается поступление 23 троллейбусов. С поступлением троллейбусов будет снижено количество маршрутных микроавтобусов на улицах города. Все это делается для того, чтобы в полной мере обеспечить население услугами общественного транспорта», — сказал Айтмамат Кадырбаев.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44611/
просмотров: 263
Версия для печати
Материалы по теме
Почему у горожан нет тепла, разъяснила мэрия Оша
В Оше привлекли 6,2 миллиарда сомов инвестиций за 2016 год
Город Ош скорбит по погибшим в авиакатастрофе в Сочи
Ош полностью обеспечат газом к 2020 году
В Оше 26 октября часть центральных улиц временно закроют
Жители многоэтажных домов Оша получат тепло 24 октября
В Оше задержан 16-летний водитель
Город Ош празднует 3016-летие
В Оше начали сносить для общественных нужд дома и постройки
Несмотря на наличие квартир в Оше, ни один сирота не получил жилье
Популярные новости
Крушение &laquo;Боинга-747&raquo;. Нескромные требования пострадавших Крушение «Боинга-747». Нескромные требования пострадавших
Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг
Послы Украины и&nbsp;России не&nbsp;поделили кыргызских журналистов Послы Украины и России не поделили кыргызских журналистов
Секреты борта &#8470;&nbsp;1. Чем кормят президентов Секреты борта № 1. Чем кормят президентов
Бизнес
&laquo;Неделя английского языка&raquo; в&nbsp;Восточном университете «Неделя английского языка» в Восточном университете
Успей получить 4G-модем от&nbsp;MegaCom бесплатно! Успей получить 4G-модем от MegaCom бесплатно!
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности