В Кара-Балте вновь попытаются выбрать мэра

В
Первую сессию сорвали депутаты коалиции меньшинства. Они не явились на заседание, и выборы мэра не состоялись
В начале этой недели в
Недовольные работой Данияра Шабданова депутаты и жители города требуют отозвать его кандидатуру в связи с утратой доверия и возбужденными ранее против него уголовными делами.
«Наша единственная правовая возможность повлиять на исход выборов — не дать собраться кворуму. Поэтому мы вновь не придем на сессию 8 февраля. Мы предлагаем фракции СДПК выдвинуть любого другого кандидата. Только в этом случае мы можем рассчитывать на то, что жизнь в городе улучшится. Среди членов фракции СДПК есть достойные люди, которые готовы работать», — отметила лидер партии «ЭлАман» Мухаббат Токомбаева.
В отношении Данияра Шабданова в 2014 году было заведено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 305 (превышение должностных полномочий)