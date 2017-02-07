В Кара-Балте вновь попытаются выбрать мэра

В Кара-Балте сегодня должны состояться повторные выборы мэра. На должность претендует действующий глава города Данияр Шабданов.

Первую сессию сорвали депутаты коалиции меньшинства. Они не явились на заседание, и выборы мэра не состоялись из-за отсутствия кворума. Для того чтобы провести голосование, не хватило присутствия двух депутатов местного кенеша.

В начале этой недели в Кара-Балте и Бишкеке прошли акции протеста.

Недовольные работой Данияра Шабданова депутаты и жители города требуют отозвать его кандидатуру в связи с утратой доверия и возбужденными ранее против него уголовными делами.

«Наша единственная правовая возможность повлиять на исход выборов — не дать собраться кворуму. Поэтому мы вновь не придем на сессию 8 февраля. Мы предлагаем фракции СДПК выдвинуть любого другого кандидата. Только в этом случае мы можем рассчитывать на то, что жизнь в городе улучшится. Среди членов фракции СДПК есть достойные люди, которые готовы работать», — отметила лидер партии «ЭлАман» Мухаббат Токомбаева.