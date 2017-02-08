Терминалы для получения справки о несудимости устанавливают по всему Кыргызстану

МВД Кыргызстана по всей республике устанавливает терминалы для получения справки о наличии или отсутствии судимости. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.

По его словам, на сегодня такие терминалы есть в Бишкеке, Джалал-Абаде и Оше. В течение недели планируется их установка в Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областях.

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Система «Е-Заявление» на получение через терминал или портал справки о наличии или отсутствии судимости запущена Министерством внутренних дел в середине января. Теперь заявление на получение справки можно подать через терминалы платежей или же оформить через электронный портал www.emvd.gov.kg.

Однако депутаты раскритиковали МВД. Они заявили, что получить справку через терминал невозможно. Надо все равно заплатить деньги специальному человеку, который за 500 сомов помогает с устройством.

Нардепы сообщили, что на местах работодатели не признают справок, выданных, например, в Оше. Они требуют справку из МВД, выданную в Бишкеке.

Ранее депутат Дастан Бекешев предлагал вообще освободить граждан от обязанности получать справку о судимости или несудимости. При необходимости ее должен запрашивать сам работодатель.