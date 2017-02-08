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Общество

Как развлекается в отпуске экс-президент США Барак Обама

Фото: AP/Jack Brockway. Экс-президент США Барак Обама

После сложения полномочий президента США Барак Обама вместе с женой Мишель отправился в гости к другу, миллиардеру Ричарду Брэнсону на один из его частных островов в Карибском море. Об этом пишет USA TODAY.

Остров, где проводит каникулы супружеская чета, был необитаем до 1978 года. Основатель компании Virgin Group купил его за $180 тысяч. Три года ушло на то, чтобы сделать из острова частный курорт, а на обустройство вилл бизнесмен потратил $10 миллионов.

Вместе с другом бывший хозяин Белого дома ездил на моторных лодках, водных лыжах и занимался кайтсерфингом. Видео экстремальных развлечений опубликовали на официальном YouTube-канале Брэнсона.

Экс-президент и миллиардер устроили между собой шуточное соревнование по кайтсерфингу. По правилам гонки побеждает тот, кто дольше всего удержит равновесие. На кадрах видно, как Барак то и дело падал с доски и оказывался в воде.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44636/
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