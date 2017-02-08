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Общество

Экономическое положение в Кыргызстане молодежь оценивает как плохое

Экономическое положение в Кыргызстане молодежь оценивает как плохое. Данные об этом приведены в анализе по выявлению индекса социального настроения молодежи, сообщили в Центре изучения общественного мнения Национального института стратегических исследований КР.

По их данным, опрошено 907 респондентов по республике, в том числе 471 в Бишкеке.

Жизнь в целом устраивает 83 процента респондентов, а не устраивает 9.

Экономическое положение в стране 42 процента молодежи оценивают как хорошее и среднее, а 49 процентов — как плохое и очень плохое.

Среди опрошенных 44 процента считают, что в политической обстановке все плохо, и столько же, что все нормально.

Общее направление развития страны как правильное оценивают 35 процентов респондентов, как неправильное — 49 процентов.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44644/
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