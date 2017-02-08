Почему Кыргызстану грозит экоцид

Чиновники Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) заняли удивительную позицию. В ответ на инициативу гражданских активистов Кыргызстана спасти леса страны и остановить их варварскую вырубку в ведомстве ответили: проходимцы.

Экологи, эксперты, журналисты направили президенту петицию. Кыргызстанцы просят Алмазбека Атамбаева реформировать природоохранную систему и привлечь к ответственности виновных в создании пагубных для экологии Кыргызстана условий.

Обращение к главе государство последовало после неоднократных и многолетних попыток экологов и активистов достучаться до руководства профильного ведомства. Тщетно.

В ГАООСиЛХ считают, что ситуация в лесном хозяйстве вполне сносная.

Но экологи бьют тревогу: с каждым годом площадь вырубленных лесов увеличивается. Новых посадок нет или они ничтожно малы.

Леса занимают 4,6 процента территории Кыргызстана.

В Национальной академии наук пытались предложить помощь чиновникам. Но их тоже игнорируют.

Академик Биймырза Токторалиев с коллегами отмечает, что леса Кыргызстана производят 25–30 процентов первичной продукции. Их биологическая продуктивность значительно выше луговых и значительно превосходит сельскохозяйственные экосистемы. Поэтому расширение площадей лесов в Кыргызстане имеет первостепенное значение, неоднократно отмечал ученый.

Что тревожит активистов?



1. Противозаконная вырубка хвойных и других лесов

2. Противозаконная выдача охотничьих лицензий, браконьерство и существующая коррумпированная структура охоты для иностранцев, от деятельности которой государство и природа страны получают огромный ущербПротивозаконная выдача охотничьих лицензий, браконьерство и существующая коррумпированная структура охоты для иностранцев, от деятельности которой государство и природа страны получают огромный ущерб

3. Коррумпированность институтов государственной власти, наделенных полномочиями по охране живой природы (окружающей среды, экологии, флоры и фауны, экосистем и заповедных особо охраняемых территорий, зон антропогенного воздействия, трансформированных земель)

Руководство ГАООСиЛХ уверяет, что каждый год высаживаются десятки тысяч новых саженцев. Однако конкретных цифр и указания точных расположений территорий, где высаживаются новые леса, чиновники не называют.

Только в Каракольском лесхозе два года назад зафиксирована вырубка более 4 тысяч деревьев.

Экологи подчеркивают: эта цифра увеличилась кратно. Рубят лес не только в Иссык-Кульской области. Практически во всех регионах КР идет массовая вырубка лесов.

Незаконная рубка началась даже в орехово-плодовых лесах Арсланбоба.

Арсланбоб имеет всемирную значимость - тут на площади 500 тысяч гектаров заложена кладовая генетического резерва планеты.

Леса Кыргызстана стали «базой» бесплатной заготовки дров местными жителями.

Экологи предлагают ввести мораторий на вырубку леса (в том числе санитарную и техническую) до 2022 года и ужесточить наказание вплоть до уголовного наказания за все факты незаконной вырубки, вне зависимости от времени правонарушения.

Кыргызстану нужна государственная программа по посадке быстрорастущего леса для решения проблемы отсутствия древесины и для восстановления уже истребленного леса.

10 лет назад, по данным тогда еще главы ГАООСиЛХ Бекболота Маматаирова, был зафиксирован 821 факт незаконной вырубки леса на общую сумму 18 миллионов сомов.

Сегодня счет таких фактов идет на тысячи.

В 2013 году новые лесные площади составили всего 20 гектаров . Эта цифра за последние четыре года выросла разве что на мизер.

В ГАООСиЛХ обещают в 2017-м высадить более 2 тысяч гектаров новых деревьев. Но журналисты так и не смогли добиться от сотрудников ведомства точных адресов, где и когда это будет сделано.

В руководстве агентства активистов, обратившихся к президенту, назвали лоббистами чужих интересов. На этом «решение» проблемы посчитали завершенным.

Площадь земель государственного лесного фонда составляет 3,3 миллиона гектаров, из них площадь, покрытая лесом, — 865 тысяч га. При этом прослеживается тенденция уменьшения их полноты.

По данным НАН КР, ежегодно выращиваемый посадочный материал древесины пород в количестве 20 миллионов штук теоретически должен обеспечивать прирост лесных площадей 10–15 тысяч га.

Но лесовосстановление в Кыргызстане практически отсутвует.