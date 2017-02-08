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Общество

Два адвоката лишены лицензии на профессиональную деятельность

Салтанат Абдибаева и Марат Токтоматов лишены лицензии на адвокатскую деятельность. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции КР.

По ее данным, это произошло в соответствии с п.2 ч.4 статьи 22 Закона «Об адвокатуре Кыргызской Республики»: повторного нарушения норм Кодекса профессиональной этики адвоката.

Министерство юстиции сообщает, что жалобы и заявления на адвокатов рассматриваются Советом адвокатов в пределах их компетенции. Совет имеет право вносить представление о приостановлении или лишении адвокатской деятельности.

Министерство юстиции заверяет, что будет углублять сотрудничество с органами управления адвокатуры для полного, всестороннего и объективного рассмотрения обращений граждан Советом адвокатов и Комиссией по этике.

Марат Токтоматов защищал предпринимателей, потерпевших от «Кырк чоро», и просил министра внутренних дел Мелиса Турганбаева, чтобы тот принял меры в отношении активистов.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44655/
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