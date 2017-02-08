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Общество

В Департаменте лекарственного обеспечения и медицинской техники новый директор

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев представил коллективу Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники нового генерального директора Гульмиру Шакирову. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

Перед департаментом стоят задачи, которые надо решить в кратчайшие сроки. Новый руководитель — человек из финансовой разведки, и мы надеемся, что работа департамента будет поставлена на соответствующий уровень в кратчайшие сроки.

Талантбек Батыралиев

Гульмира Шакирова родилась 14 апреля 1968 года в селе Гульча Алайского района Ошской области.

В 1989 году окончила Московский кооперативный институт, специальность бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности. В 1994 году окончила аспирантуру Московского государственного университета им. Ломоносова. Кандидат экономических наук, доцент.

1989–1997 — Кыргызский государственный национальный университет, преподаватель, старший преподаватель, доцент;

1997–2006 — институт интеграции кыргызско-европейского факультета, доцент;

2006–2008 — Служба финансовой разведки КР, главный инспектор;

2008–2009 — Министерство финансов КР, советник министра;

Февраль — март 2009 — советник председателя Социального фонда КР;

март 2009 — август 2010 — Социальный фонд КР, директор учебно-методического центра;

август — октябрь 2010 — Государственная служба финансовой разведки, заместитель председателя;

август 2011 — январь 2012 — председатель Госслужбы финансовой разведки;

январь 2012 — август 2015 — директор Фонда обязательного медицинского страхования.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44656/
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