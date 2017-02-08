Минфин: бездефицитный бюджет не способствует развитию

На 2017 год Минфин запланировал дефицит бюджета в 23,3 миллиарда сомов, или 4,7 процента к ВВП. Об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев.

По его словам, в 2016 году дефицит сложился на уровне 20,9 миллиарда сомов. А по сравнению с 2015-м его сократили на 0,3 процента.

Мы можем не брать кредиты, можем составить бездефицитный бюджет, но при этом у нас тогда не будет развития. Мы берем очень длинные, дешевые кредиты на срок более 30 лет с льготным периодом до шести-восьми лет и с процентной ставкой 0,75. Адылбек Касымалиев.

«Очень много критики звучит в адрес Минфина по поводу того, что мы увеличиваем дефицит. Но источники покрытия дефицита есть, иначе такой бюджет никогда бы не приняли. Дефицит есть во всем мире, даже в развитых странах», — отметил глава Минфина.