Новый временный директор назначен в Центре онкологии

В Национальном центре онкологии назначен новый исполняющий обязанности директора. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения КР.

По их данным, руководить центром Эрнис Тилеков будет до выборов. Дата конкурса пока неизвестна. Последние годы Тилеков работал в Национальном хирургическом центре.

В НЦО давно не могут определиться с постоянным руководителем. В августе 2016 года там провели выборы.

Наибольшее количество голосов получили Б.Султангазиева (64), Н.Касиев (46), М.Бейшенбаев (27). Эти кандидатуры отправили в правительство на выбор премьер-министра , однако с назначением затягивали. Члены рабочей группы комитета ЖК рекомендовали правительству ускорить назначение директора НЦО и утвердить его на должность до 30 сентября.

Этого не произошло, а в правительстве заявили о намерении объединить НЦО и Кыргызский научный центр гематологии. Что и сделали в начале 2017 года. Однако название НЦО пока остается прежним.

Депутат ЖК Наталья Никитенко заявила, что объединение двух центров «нагло продавили». Народные избранники не раз заявляли, что выборы директора Национального центра онкологии превратились в большую игру.