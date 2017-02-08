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Общество

Научить виртуальным играм просят подростки по телефону доверия

В разы выросло количество звонков на номер 111. Об этом ИА «24.kg» сообщила директор Центра «Телефон доверия для детей» Марина Джапаркулова.

По ее словам, с начала февраля поступило более 260 звонков. «Из них около двухсот касались виртуальных игр подростков. Особенно много звонков было 4—6 февраля, сейчас идет спад», — сказала Марина Джапаркулова.

Для сравнения: за 10 месяцев 2016 года на детский телефон доверия 111 поступило 590 реальных звонков.

«Взрослые интересовались, как распознать, что ребенок играет, и что делать в таком случае. Сами дети сообщали о друзьях или родственниках, которые играют. Мы такие сведения передавали в МВД для координации и принятия мер. Кому-то давали психологическую консультацию. Некоторым разъясняли вред таких игр», — отметила директор центра.

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«Некоторые дети очень просили разъяснить им, как подключиться к игре, какие уровни и как играть. Видимо, некоторые недопоняли рекламу о нашей службе», — добавила Марина Джапаркулова.

Все звонки на номер 111 бесплатные и анонимные. Центр работает круглосуточно, без праздников и выходных. Предусмотрено всего два рабочих места для операторов. Поэтому в дни большой загруженности некоторые абоненты могут не дозвониться.

«В конце года поднимали вопрос о сокращении штатов. Мы доказывали необходимость центра, писали в правительство. Службу оставили, сейчас вопрос о ее закрытии не стоит», — отметили в центре.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44674/
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