16:02
+1
USD 69.43
EUR 74.11
RUB 1.17
Общество

Митинг проходит у здания Таласского облсуда

Жители села Кок-Сай Кара-Бууринского района митингуют у здания Таласского областного суда. Об этом ИА «24.kg" сообщили в УВД региона.

По их данным, люди требуют справедливого решения и заключения под стражу жителя села Кок-Сай Султаналиева. «В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 104 УК КР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас он находится под домашним арестом. Сегодня должны были выдать санкцию по возбужденному делу. Люди ждут решения суда, не расходятся», — сообщили в УВД.

На месте все спокойно. Милиция обеспечивает общественный порядок и безопасность граждан.

Ранее в СМИ сообщали, что у одного из сельчан незаконно отобрали земельный участок и избили его сыновей.

Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44677/
просмотров: 304
Версия для печати
Материалы по теме
Митинг в Нарыне завершился
Митинг перед зданием Верховного суда завершился
Председатель Свердловского райсуда Эльвира Жаркеева два года не может принять решение по делу
Участники митинга перед Верховным судом попытались войти в здание
Митинг проходит перед Верховным судом в Бишкеке
Крушение «Боинга-747». У здания Посольства Турции проходит пикет
В Джалал-Абаде митингующие требуют оставить Азимжана Аскарова в тюрьме
Перемирия не будет: местные жители грозят перекрыть дорогу на базу «ЗИЛ»
Рыскелди Момбеков успокоил митингующих на площади перед зданием ЖК
У «Белого дома» требуют отставки акима Ленинского района
Популярные новости
Крушение &laquo;Боинга-747&raquo;. Нескромные требования пострадавших Крушение «Боинга-747». Нескромные требования пострадавших
Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг
В&nbsp;США стюардесса спасла жертву торговли людьми с&nbsp;помощью записки в&nbsp;туалете В США стюардесса спасла жертву торговли людьми с помощью записки в туалете
Послы Украины и&nbsp;России не&nbsp;поделили кыргызских журналистов Послы Украины и России не поделили кыргызских журналистов
Бизнес
Мобильный оператор О! наградил победителей второго этапа лотереи Мобильный оператор О! наградил победителей второго этапа лотереи
&laquo;Неделя английского языка&raquo; в&nbsp;Восточном университете «Неделя английского языка» в Восточном университете
Успей получить 4G-модем от&nbsp;MegaCom бесплатно! Успей получить 4G-модем от MegaCom бесплатно!
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»