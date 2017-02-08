Блокировкой «групп смерти» займутся студенты-волонтеры

В целях блокировки так называемых групп смерти созданы студенческие
«Необходимо объединить усилия всех волонтеров, блогеров и неравнодушных
— находим эти группы в соцсетях, допустим, „ВКонтакте“, Instagram;
— копируем ссылку на группу, связываемся с администрацией;
— пишем им, что обнаружены вредоносные группы, которые распространяют очень опасные игры для детей, скидываем ссылки;
— администрации сетей реагируют и закрывают эти группы», — разъяснил он и добавил, что не следует паниковать и бесконечно повторять, как это ужасно.
Да, это ужасно, опасно, но не нужно сеять панику. На днях один ребенок, который был замечен в этой игре, сказал: «Я играю с китами, потому что родители не играют с нами». Подумайте над этим!Тимур Ташкулов
Отметим, Генпрокуратура КР накануне, 7 февраля, внесла в Октябрьский районный суд столицы исковое заявление о признании информации, размещенной на отдельных