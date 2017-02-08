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Общество

Чиновники заверяют, что «Умной школе» ничего не угрожает

Угрозы срыва программы «Умная школа» нет. Все идет по плану, заверило Министерство образования и науки Кыргызстана.

В ведомстве прокомментировали статью, опубликованную на ленте ИА «24.kg».

Чиновники уточнили: тендеры проходили комиссионно, с участием Государственного комитета информационных технологий и связи, независимых экспертов и членов постоянного комитета по инновациям при МОН КР.

В министерстве признали, что тендеры не состоялись трижды.

По их данным, первый не состоялся, так как единственный его участник — ОАО «Кыргызтелеком» превысил бюджет более чем в два раза.

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Во втором тендере две компании не выполнили условий, а «Кыргызтелеком» установил сумму за подключение в размере 83 миллиона 130 тысяч 677 сомов, а абонентскую плату — 80 миллионов 469 тысяч 323 сома.

Из-за несоответствия предложений техническому заданию не приняли результаты и третьего тендера.

В четвертом (заключительном) тендере сумма, предложенная победителем — компанией I-SPACE, позволила включить в список на подключение дополнительно 155 школ.

До конца года к Интернету подключат 775 школ по всей стране, заверяют чиновники.

«Беспроводная связь завоевывает мир при помощи технологий 2G, 3G и 4G. Поэтому беспроводной доступ школ в Интернет выбран для обеспечения бесперебойности связи, стабильной скорости и высокого уровня доступности», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что параллельно с подключением школ к Интернету при технической поддержке Всемирного банка разрабатываются обучающие электронные материалы для школ с разными языками обучения.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44686/
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