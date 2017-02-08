Энергетики Кыргызстана пытаются решить по звонку вопрос выговоров

Глава Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев сегодня на коллегии ведомства рассказал, что энергетики пытались по звонку решить вопрос выговоров.

По его словам, полгода назад он всех предупредил, что за плохую работу будут увольнять и привлекать к ответственности.

«Большинство не приняли это к сведению. Сегодня вы отделались легким испугом. Мы руководствуемся объективными данными, которые вы же представили. По результатам отопительного периода вновь спросим с вас», — заявил глава госкомитета.

Мне звонили многие и просили изменить решение. Я взял на заметку тех, кто пытался искать какие-то «входы и выходы», а не работать. Дуйшенбек Зилалиев

Он добавил, что все озвученные решения исполнят. Более того, если есть уголовная составляющая, дела передадут в правоохранительные органы.

Напомним, ранее руководство ГКПЭН пригрозило увольнением более десяти руководителям энергокомпаний.