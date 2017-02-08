Жители Нарынской области обеспечены углем

В Нарынской области нет нехватки угля. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на полномочное представительство.

На зиму Нарынской области необходимо 43 тысячи 731 тонна угля. Из них 15 тысяч 753 тонны для бюджетных организаций и 22 тысячи 750 тонн для населения доставлены своевременно.

В области открыто 68 пунктов реализации угля. Запасы топлива в 58 пунктах составляют 1 тысячу 139 тонн.

В Ат-Башинский и Ак-Талинском районах наблюдаются перебои с реализацией угля.

В целях недопущения спекуляции и ужесточения контроля на пунктах весогабаритного контроля «Турускул» и «Арал» в Джумгальском районе органы местного самоуправления, внутренних дел и налоговой службы ведут соответствующую работу.

В 2016 году угольные предприятия добыли 772,9 тысячи тонн угля. Цена за тонну топлива в Ак-Талинском районе составляет 3,5–3,8 тысячи сомов, в Ат-Башинском — 3,3–3,5 тысячи, в Джумгальском — 950–2,1 тысячи, в Кочкорском — 2,6–2,8 тысячи, в Нарынском районе и Нарыне — 3–3,5 тысячи сомов.

Нарынчане вышли на митинг с требованием увеличить лимит потребления электроэнергии и снизить цены на уголь.