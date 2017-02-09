Менее тысячи кыргызстанцев застраховали свое жилье с начала 2017 года

За первый месяц года (по данным на 3 февраля 2017-го ) Государственная страховая организация заключила 935 договоров. Об этом ИА «24.kg" сообщили в ГСО.

В числе заключивших договор 28 льготников, которых освобождают от уплаты взноса полностью или частично.

По данным ГСО, большую часть домов застраховали в сельской местности:

Поступила страховая премия в 716,7 тысячи сомов. Общая сумма ответственности ГСО составляет 615,5 миллиона сомов.

Всего в республике официально зарегистрировано 1,1 миллиона единиц жилья. Закон «Об обязательном страховании жилья от пожаров и стихийных бедствий» вступил в силу 11 февраля 2016 года.

Административной ответственности (штрафов) для тех, кто не страхует жилье, нет. Страховка жилья в городах стоит 1,2 тысячи сомов в год, в сельской местности — 600 сомов.