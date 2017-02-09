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Общество

За игру #синийкит привлечены к ответственности родители 29 подростков

В Кыргызстане за игры #синийкит, #тихийдом привлечены к ответственности родители 29 подростков. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил постоянный представитель правительства в ЖК Ашырбек Темирбаев.

По его словам, правительство провело несколько совещаний по запрету этих игр, после которых дети совершают суициды.

Мы выявили подростков, находящихся в игре. Направили 67 писем, 29 родителей привлечены к ответственности за неисполнение своих обязанностей.

Ашырбек Темирбаев

В Кыргызстане в соцсетях идет некая игра с хештегами #морекитов, #тихийдом, #f58 и #d28, #хочувигру, #разбудименяв4.20. Ранее она получила распространение среди подростков в России. Некоторые подростки после этой игры якобы покончили с собой.

С начала года суицид совершили 17 школьников.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44738/
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