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Общество

Бесплатными в Бишкеке остаются гостевые парковки, но не стоянки

Все гостевые парковки, расположенные вдоль автомобильных дорог, на сегодня являются бесплатными. Сбором средств за парковку столичный муниципалитет не занимается. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник отдела Дирекции муниципальных рынков и стоянок Рустам Алиев.

В том числе это касается и парковок, расположенных у здания ЦУМа, на улице Токтогула, у торгового центра «Детский мир» и других торговых, развлекательных, спортивных центров и увеселительных заведений.

Однако муниципальные стоянки являются платными.

В ведении Дирекции муниципальных рынков и стоянок находится 19 подобных площадок, фиксированная оплата за пребывание на которых составляет 25 сомов в сутки.

В ведении Управления земельных ресурсов (УЗР) находится 40 стоянок и 173 автопарковки. Стоимость определяется арендаторами и в сутки примерно составляет: для легкового транспорта 20–40 сомов, для грузового — 100–130 сомов.

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Желающие организовать гостевую парковку должны обратиться с заявлением в Бишкекглавархитектуру. Специалисты подготовят архитектурно-техническое заключение. А затем УЗР рассмотрит вопрос предоставления земли в аренду.

О случаях незаконного сбора денег за парковки в столице можно сообщать по номерам 0550 96-56-82 (юридический отдел Дирекции муниципальных рынков, парковок и стоянок) и 0312 45-44-01 (отдел рынка земли УЗР).

Сборы за муниципальные парковки, напомним, отменил в феврале 2014 года тогдашний мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. С тех пор работу этих парковок возобновить не могут. При этом отдельные личности, пользуясь ситуацией, собирают деньги с горожан. В частности, по улице Шопокова в районе площади Победы.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44740/
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