13:16
0
USD 69.43
EUR 74.01
RUB 1.17
Общество

Сколько будет стоить парковка по Шопокова, рассказали в мэрии Бишкека

В Бишкеке платные парковки по улице Шопокова (от Московской до проспекта Жибек Жолу) обещают организовать в 2017 году. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Управления земельными ресурсами Ренат Макенов.

Напомним, конкурс мэрия провела в начале 2016 года. Права на аренду земельных участков по Шопокова выиграл предприниматель Сергей Попов.

Система будет полностью автоматизирована, предприниматель сам установит паркоматы. Цены победитель конкурса определит сам, но они будут зависеть от рынка.

Однако в 2016 году паркоматы так и не появились. «Были небольшие проблемы с оформлением улицы. Некоторые участки ранее выдали, например „Мегакомфорту“, ЦУМу. Мы эти вопросы сняли. В 2017-м проект планируем реализовать», — сказал сегодня Ренат Макенов.

Цена за парковку, по его словам, составит примерно 25 сомов.

Сейчас деньги за парковку по Шопокова взимают незаконно. О фактах сообщили в милицию.

Ренат Макенов

«Сведений о привлеченных к ответственности у нас нет. Это надо спрашивать у правоохранителей. Однако в законодательстве не предусмотрено административного наказания за незаконный сбор денег за парковку», — сказали представители Дирекции муниципальных рынков, парковок и стоянок.

Сборы за муниципальные парковки, напомним, отменил в феврале 2014 года тогдашний мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. При этом отдельные личности, пользуясь ситуацией, собирают деньги с горожан. В частности, по улице Шопокова в районе площади Победы.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44742/
просмотров: 388
Версия для печати
Материалы по теме
Кара-Балтинский спрут
Российские туристы, которых обвиняют в наезде на парковщика, обещают обратиться в посольство РФ
Мэр Чолпон-Аты разберется, на каком основании местные жители требуют у туристов деньги за парковку
Депутат негодует: стоянку «прихватизировали», а мы вынуждены искать места для парковки
Популярные новости
Крушение &laquo;Боинга-747&raquo;. Нескромные требования пострадавших Крушение «Боинга-747». Нескромные требования пострадавших
Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг
В&nbsp;США стюардесса спасла жертву торговли людьми с&nbsp;помощью записки в&nbsp;туалете В США стюардесса спасла жертву торговли людьми с помощью записки в туалете
Слова Алмазбека Атамбаева о&nbsp;таласцах и&nbsp;нарынчанах смонтировали Слова Алмазбека Атамбаева о таласцах и нарынчанах смонтировали
Бизнес
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь
&laquo;Скай Мобайл&raquo; (ТМ&nbsp;Beeline) запустил обновленный официальный сайт «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) запустил обновленный официальный сайт
MegaCom расширяет географию роуминга MegaCom расширяет географию роуминга
Мобильный оператор О! наградил победителей второго этапа лотереи Мобильный оператор О! наградил победителей второго этапа лотереи