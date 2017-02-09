Сколько будет стоить парковка по Шопокова, рассказали в мэрии Бишкека

В Бишкеке платные парковки по улице Шопокова (от Московской до проспекта Жибек Жолу) обещают организовать в 2017 году. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Управления земельными ресурсами Ренат Макенов.

Напомним, конкурс мэрия провела в начале 2016 года. Права на аренду земельных участков по Шопокова выиграл предприниматель Сергей Попов.

Система будет полностью автоматизирована, предприниматель сам установит паркоматы. Цены победитель конкурса определит сам, но они будут зависеть от рынка.

2017-м

Однако в 2016 году паркоматы так и не появились. «Были небольшие проблемы с оформлением улицы. Некоторые участки ранее выдали, например „Мегакомфорту“, ЦУМу. Мы эти вопросы сняли. Впроект планируем реализовать», — сказал сегодня Ренат Макенов.

Цена за парковку, по его словам, составит примерно 25 сомов.

Сейчас деньги за парковку по Шопокова взимают незаконно. О фактах сообщили в милицию. Ренат Макенов

«Сведений о привлеченных к ответственности у нас нет. Это надо спрашивать у правоохранителей. Однако в законодательстве не предусмотрено административного наказания за незаконный сбор денег за парковку», — сказали представители Дирекции муниципальных рынков, парковок и стоянок.

Сборы за муниципальные парковки, напомним, отменил в феврале 2014 года тогдашний мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. При этом отдельные личности, пользуясь ситуацией, собирают деньги с горожан. В частности, по улице Шопокова в районе площади Победы.