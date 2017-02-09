Вопросом о платных парковках в Бишкеке займутся депутаты горкенеша

На рассмотрение депутатов Бишкека внесут материалы о платных парковках. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник отдела Дирекции муниципальных рынков и стоянок Рустам Алиев.

По его словам, в настоящее время ни одна муниципальная парковка не работает. Денежные сборы, напомним, отменил в феврале 2014 года тогдашний мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов.

В настоящее время мы готовим ряд нормативных правовых документов, которые будут регламентировать деятельность всех парковок и стоянок на территории Бишкека, независимо от форм собственности. Пакет внесем на рассмотрение депутатов на ближайшей сессии горкенеша. Рустам Алиев

Что касается тарифной политики, то сумма сборов за парковки до сих пор не определена. «Очень многое зависит от депутатов БГК, именно они принимают решения», — отметили представители мэрии.