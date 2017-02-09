На улучшение водоснабжения в 22 городах Кыргызстана привлечено $110,4 миллиона

В 22 городах Кыргызстана реализуют проекты на сумму $110,4 миллиона по улучшению водоснабжения. Об этом на заседании правительства сказал директор Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Госагентстве архитектуры, строительства и ЖКХ Аскарбек Токтошев.

По его словам, от общего объема привлеченных средств 65 процентов поступило в виде гранта, остальные 35 процентов — в виде льготных кредитов.

Кроме этого, еще в 71 селе реализуются проекты по улучшению водоснабжения на $51 миллион.

«В настоящее время ведем переговоры с донорскими организациями, международными финансовыми институтами по привлечению средств для обеспечения жителей чистой питьевой водой», — сказал чиновник.