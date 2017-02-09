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Общество

Не все новые системы водоснабжения перешли на баланс айыл окмоту

Не все новые системы водоснабжения в селах перешли на баланс местных властей. Об этом на заседании правительства сказал директор департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Госагентстве архитектуры, строительства и ЖКХ Аскарбек Токтошев.

По его словам, этого не произошло в 29 селах из 650, где было восстановлено водоснабжение. Премьер подверг критике местные власти, не спешащие принять водопровод на баланс.

Обеспечение чистой питьевой водой — это работа органов местного самоуправления. Прошу вас назвать конкретные населенные пункты, где местные власти не приняли на свой баланс систему водоснабжения, ведь деньги на строительство идут, а там не могут даже сохранить построенное.

Сооронбай Жээнбеков

Также глава кабмина подверг местные власти критике за то, что они не ведут работу по качественному сбору денег за потребляемую воду.

Литр воды в бутылках стоит 15–20 сомов, а тонна питьевой воды — от 5 до 55 сомов. Главное — объяснить это народу. Неужели они не будут платить за воду?

Сооронбай Жээнбеков

Как отметил докладчик, из всех областей только в Джалал-Абадской система водоснабжения перешла на баланс местных властей на сто процентов.

Докладчик подчеркнул: в селах, где идет реабилитация водопровода, не будет колонок.

«Мы отказались от их установки и проводим воду сразу во дворы», — сказал Аскарбек Токтошев.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44767/
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