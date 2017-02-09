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Общество

У должников за газ и электроэнергию в Узбекистане отбирают имущество

Фото: «Озодлик». Во многих узбекских домах газовая плита давно не выполняет свою основную функцию — из-за отсутствия топлива.

В Зафарабадском районе Джизакской области Узбекистана специальная группа из десяти человек ходит по домам местных жителей, задолжавших коммунальным службам за природный газ и электроэнергию, и конфискует их имущество. Об этом сообщило радио «Озодлик», получив обращение нескольких жителей.

Во многих узбекских домах газовая плита превратилась в неуклюжую емкость для хранения и давно уже не выполняет свою основную функцию из-за отсутствия газа.

В дом одного из обратившихся по имени Бахтияр группа пришла с видеооператором. Заявив о крупной задолженности за газ и свет, визитеры конфисковали скот и телевизор.

Инженер службы газа Джизакской области подтвердил «Озодлику», что хокимият (администрация) региона создал специальную группу из десяти человек, которая посещает дома должников.

«В нее входят представители прокуратуры, милиции и суда. Они приходят в дом должника, там же прокурор возбуждает уголовное дело, суд на месте выносит решение, а затем у должника отбирают имущество, будь то телевизор или скот», — пояснил инженер.

По его словам, ранее должников предупреждали, что в случае неуплаты их дела передадут в суд, а имущество конфискуют. В Джизакской области к ответственности привлекли 300 крупных должников за газ, добавил инженер.

О создании специальных групп по взысканию задолженности за газ и электроэнергию сообщал 21 января заместитель премьер-министра Гуломжон Ибрагимов в ходе поездки президента Шавката Мирзиеева в Каракалпакстан.

По взысканию долгов создана специальная группа из числа сотрудников прокуратуры, начальников милиции, налоговой инспекции, представителей хокимиятов. Она взыщет все долги до 1 августа 2017 года.

Гуломжон Ибрагимов

В последнее время, отмечает «Озодлик», жители Узбекистана начали жаловаться и на то, что долги за газ начисляются даже в тех районах, куда этот вид топлива не поступает годами.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44793/
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