Квоты в Турцию. Десять кыргызстанцев вернулись без операций

В 2016 году приглашение на лечение в Турцию по квотам получили 50 кыргызстанцев, сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, в том числе 11 пациентов приглашали на пересадку почек, 5 — по нейрохирургии, 4 — по гастроэнтерологии, 2 — по травматологии, 4 — по сердечно-сосудистым заболеваниям, 20 — по ЛОР на кохлеарную имплантацию, 4 — по офтальмологии.

2017-го

Отказались от приглашения 4 пациента. На сегодня прооперированы 34. в февралепланируется операция двум гражданам КР.

Вернулись без проведения операции по разным причинам 10 человек, в том числе нуждающиеся в пересадке почки и печени.