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Общество

Цена «стены Трампа» на границе США с Мексикой составит $21,6 миллиарда

Фото: AP Photo/Julie Watson. Пограничное ограждение Мексика-США. Архивное фото

Стена на границе с Мексикой, которую президент США Дональд Трамп собирается построить для обеспечения безопасности страны, обойдется в $21,6 миллиарда. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на доклад Министерства внутренней безопасности (МВБ).

По данным агентства, в документе указывается, что это будет целая система стен и заборов. Согласно плану, границу «запечатают» на протяжении почти 2 тысяч километров.

Предполагается, что работы по возведению «стены Трампа» завершатся в конце 2020 года.

Ранее Дональд Трамп заявил о необходимости строительства стены на границе с Мексикой, чтобы прекратить приток нелегальных иммигрантов в США и поставить заслон на пути наркомафии.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44802/
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