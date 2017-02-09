В Кыргызстане 47 рожениц скончались в 2016 году

За 2016 год в Кыргызстане умерли 47 женщин во время беременности, в родах и послеродовом периоде. Такие данные представили в Минздраве.

По данным ведомства, показатель материнской смертности сократился по сравнению с 2015 годом на 22,9 процента.

Наиболее высокий показатель в Чуйской (43,5), Иссык-Кульской (43,4) и Нарынской (29,2) областях. Низкий показатель в Ошской области (22,1) и в Бишкеке (17,6).

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Низкий показатель в столице объясняется тем, что случаи смерти проживающих и умерших в больницах Бишкека переходят в регионы по прописке женщин.

В структуре причин материнской смертности лидируют экстрагенитальные заболевания (31,9 процента), кровотечения (19,1 процента) и анафилактический шок (17,1 процента).

Показатель младенческой смертности в 2016 году снизился по сравнению с прошлым годом на 7,8 процента. При этом отмечается рост в Нарынской (на 12,8 процента) и Таласской (на 10,5 процента) областях, в остальных регионах снижение показателя.