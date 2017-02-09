К митингующим в Бишкеке вышли представители власти.

Инспектор отдела организационно-инспекторской работы и местного самоуправления аппарата правительства КР Евгений Кузнецов заверил собравшихся, что премьер-министр принял решение. Завтра он встретится с Турсунбеком Акуном.

Фото: ИА «24.kg». К митингующим вышел инспектор отдела организационно-инспекторской работы и местного самоуправления аппарата правительства КР Евгений Кузнецов.

На возмущения людей, почему примут только Турсунбека Акуна, чиновник ответил, что он такие вопросы не решает.

Позже собравшимся сказали, что их выслушают представители премьер-министра .

Митинг закончился.