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Общество

У кыргызского сома появился графический символ

Фото: Утвержденный Национальным банком КР графический символ - знак сома.
Утвержден графический символ официальной денежной единицы Кыргызстана — сома. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью НБ КР.

По его данным, Нацбанк рекомендует коммерческим банкам, небанковским финансово-кредитным учреждениям, другим юридическим и физическим лицам использовать символ в качестве указания сома при производстве, размещении и распространении рекламы на рынках товаров, работ и услуг, информационных, справочных материалов и в иных целях.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44829/
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