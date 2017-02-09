11:47, 10 февраля 2017, Бишкек - ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО
У кыргызского сома появился графический символ
11:47, 10 февраля 2017, Бишкек - ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО
Фото: Утвержденный Национальным банком КР графический символ - знак сома.
Утвержден графический символ официальной денежной единицы Кыргызстана — сома. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью НБ КР.
По его данным, Нацбанк рекомендует коммерческим банкам, небанковским финансово-кредитным учреждениям, другим юридическим и физическим лицам использовать символ в качестве указания сома при производстве, размещении и распространении рекламы на рынках товаров, работ и услуг, информационных, справочных материалов и в иных целях.