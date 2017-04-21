01:55
+15
USD 67.80
EUR 73.01
RUB 1.20
Общество

Опровержение

Мамбетжунус Абылов обратился в суд с исковым заявлением к Мелису Турганбаеву о защите чести, достоинства, деловой репутации.

В обосновании иска он указал, что по сообщению начальника ГУВД Бишкека Мелиса Турганбаева 5 апреля 2014 года на сайте ИА «24.kg» вышла информация «ГУВД Бишкека отказывается подписывать соглашение с оппозицией, потому что «комендантом стал гражданин, на которого возбуждено уголовное дело».

Абылов просил суд обязать Турганбаева опровергнуть сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию и взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона сомов и перечислить в Дом престарелых города Бишкека.

Свердловский районный суд Бишкека удовлетворил исковые требования Мамбетжунуса Абылова к Мелису Турганбаеву о защите чести, достоинства, деловой репутации частично.

С Мелиса Турганбаева в пользу Абылова суд решил взыскать в счет возмещения морального вреда 5 тысяч сомов.

Сведения, указанные в информации «ГУВД Бишкека отказывается подписывать соглашение с оппозицией, потому что «комендантом стал гражданин, на которого возбуждено уголовное дело», не соответствуют действительности, — постановил суд.

Отметим, что на ИА «24.kg» Мамбетжунус Абылов в суд не подавал.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/50163/
просмотров: 1218
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и&nbsp;детали В Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и детали
Топ-5 книг от&nbsp;арестованного лидера партии &laquo;Ата Мекен&raquo; Омурбека Текебаева Топ-5 книг от арестованного лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева
Деньги из&nbsp;Фонда развития Иссык-Кульской области тратились на&nbsp;тои Деньги из Фонда развития Иссык-Кульской области тратились на тои
В&nbsp;русскоязычных школах будут вести уроки на&nbsp;кыргызском В русскоязычных школах будут вести уроки на кыргызском
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!