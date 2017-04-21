Опровержение

Мамбетжунус Абылов обратился в суд с исковым заявлением к Мелису Турганбаеву о защите чести, достоинства, деловой репутации.

В обосновании иска он указал, что по сообщению начальника ГУВД Бишкека Мелиса Турганбаева 5 апреля 2014 года на сайте ИА «24.kg» вышла информация «ГУВД Бишкека отказывается подписывать соглашение с оппозицией, потому что «комендантом стал гражданин, на которого возбуждено уголовное дело».

Абылов просил суд обязать Турганбаева опровергнуть сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию и взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона сомов и перечислить в Дом престарелых города Бишкека.

Свердловский районный суд Бишкека удовлетворил исковые требования Мамбетжунуса Абылова к Мелису Турганбаеву о защите чести, достоинства, деловой репутации частично.

С Мелиса Турганбаева в пользу Абылова суд решил взыскать в счет возмещения морального вреда 5 тысяч сомов.

Сведения, указанные в информации «ГУВД Бишкека отказывается подписывать соглашение с оппозицией, потому что «комендантом стал гражданин, на которого возбуждено уголовное дело», не соответствуют действительности, — постановил суд.

Отметим, что на ИА «24.kg» Мамбетжунус Абылов в суд не подавал.