Неделя-24: что вы могли пропустить

В политическом плане неделя прошла относительно спокойно. Немного митинговали сторонники Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова. Но важных и интересных тем хватает и без политики. О том, что писали журналисты ИА «24.kg»,традиционный итоговый обзор.

В Бишкеке начинают эвакуацию

Фото ИА «24.kg». Бишкек давно превратился в одну большую парковку

В апреле 2016-го подписали закон о принудительной эвакуации транспорта. Целый год потребовался на то, чтобы принять соответствующее постановление правительства. По нему Министерству внутренних дел поручается организовать процесс эвакуации неправильно припаркованных авто. Как все будет организовано — в материале «В Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и детали».

Депутатские нескромность и размах

Вслед за президентом Алмазбеком Атамбаевым отчитаться о своих миллионах решил лидер парламентской фракции «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов. Правда, откровения кандидата в президенты вызвали обратный эффект и много вопросов. ИА «24.kg» провело свое расследование — «Азия Молл»: как строится бизнес-империя Омурбека Бабанова».

Нескромные дела ГРС

Рабочая группа депутатов Жогорку Кенеша рассмотрела результаты проверки исполнения Закона КР «О противодействии коррупции» в Государственной регистрационной службе. Внимательно изучив отчет, ИА «24.kg» решило акцентировать внимание читателя на некоторых нарушениях и рассказать, в чем их опасность для граждан. Подробнее

Чем живет глава «Кыргызтелекома»

Фото из Интернета. Нурлан Мадаминов

Председатель правления ОАО «Кыргызтелеком» Нурлан Мадаминов — человек непубличный, не вовлеченный еще в политические разборки и кулуарные интриги. Мало кто догадывается, что спокойный с виду руководитель — экстремал и поклонник творчества группы «Кино» и Вячеслава Бутусова. О чем он и рассказал журналисту агентства в рубрике «Мои 24».

Что увидел МВФ в Кыргызстане

Миссия Международного валютного фонда во главе с Эдвардом Джемайелем находилась в Бишкеке с 5 по 18 апреля. По итогам встреч с руководством страны МВФ представил свое видение будущего экономики, финансов и золотых проектов Кыргызстана. Подробнее — в обзоре «МВФ похвалил Кыргызстан и предупредил о рисках для экономики».

Скотский вандализм

Фото ИА «24.kg». Скот пасется на кладбище в селе Сокулук

О том, что память усопших оскверняется скотом, житель Сокулука Сергей Романенко сообщил ИА «24.kg», буквально крича в телефонную трубку. «Местная администрация утверждает, что скот на кладбище не пасется? Сергей Васильевич обманывает? А вы приезжайте, все увидите», — заявил он. Что вышло из поездки — в репортаже ИА «24.kg».

Наркоманы — наказать или помочь?

Война с наркотиками привела к тому, что за потребителями началась гонка. Службы безопасности начали ловить — но не дилеров, а простых ребят. Что получилось в результате репрессивных мер? Люди стали употреблять вещества, которые никогда не использовали. В итоге возникает вопрос: почему наркоманы нуждаются в помощи и сострадании, почему их нужно лечить, а не преследовать? Об этом — в рубрике «Взгляд».

Коллективизация XXI века

Фото ИА «24.kg». Тракторы кооператива, которых, по словам Рысбека Иманалиева, все равно не хватает

Недавно прошла встреча крестьян с чиновниками Минсельхоза. Пахарей, местных чиновников и специалистов-теоретиков из министерства пригласил глава кооператива «Таза жан Агро» Рысбек Иманалиев, чтобы рассказать, как трудно собрать людей вместе, но как это хорошо и правильно — дружно работать. Подробнее — в репортаже ИА «24.kg».

Как разбазарить миллионы

В Кыргызстане на самое важное катастрофически не хватает денег, но чиновники продолжают проводить различные непонятные мероприятия, да с таким размахом, что диву даешься — минимум арабские шейхи, которые сорят миллионами! Вот и теперь в Бишкеке собрались проводить первый форум культур, который обойдется бюджету в копеечку.

Спрос на язык Конфуция

День китайского языка ежегодно отмечается 20 апреля. Товары из этой страны давно заполонили Кыргызстан, а бизнес укрепился в республике. Активно расширяется сеть кафе и ресторанов из Поднебесной, львиная доля иностранных специалистов в республике — выходцы из сопредельной державы. Корреспондент ИА «24.kg» поинтересовался, как в Кыргызстане развивается язык большого восточного соседа.

Что не стыдно показать иностранцам

Фото из Интернета. Башня Бурана

Что показать в Кыргызстане гостям, прибывшим из-за рубежа? Такой вопрос нередко возникает у граждан страны. В Международный день памятников и исторических мест мы попросили респондентов назвать несколько объектов, которые не стыдно показать иностранным туристам. Что из этого вышло- в опросе ИА «24.kg».

Чтиво из СИЗО КГНБ

Сегодня гостем нашей рубрики «Топ-5 книг» стал депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев, недавно арестованный и находящийся в СИЗО ГКНБ. Политика обвиняют в мошенничестве и коррупции. Омурбек Текебаев, по словам его адвокатов, в камере уделяет много времени чтению.

Француза кыргызской кухней не испугать

Жорж Кютлен несколько лет живет в Кыргызстане. Преподает в КНУ и Дипломатической академии и почти стал местным жителем. Прекрасно говорит по-русски. Мы задали несколько вопросов, чтобы узнать его впечатления о Кыргызстане: «Бишкек глазами французского генерала».