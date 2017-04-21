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Общество

Погода в Кыргызстане на 22 апреля: дожди с грозами

В Кыргызстане местами дожди, грозы, в горных районах снег. Местами осадки сильные. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный, 4–9 метров в секунду с усилением до 15–20.

В Бишкеке температура воздуха ночью +8, днем +16 градусов.

День увеличится до 13 часов 41 минуты.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +7, днем до +19 градусов.

В Нарынской области температура до +1 градуса ночью и +14 днем.

В Иссык-Кульской области ночью ожидается +1, днем до +13 градусов.

В Таласской области температура воздуха ночью +4 градуса, днем +17.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/50192/
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