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Общество

День рождения Бишкека начнут праздновать с 25 апреля

День рождения Бишкека, который 29 апреля отметит 139-летие, начнут праздновать с 25 апреля. Столичная мэрия представила программу торжеств.

Согласно плану празднование в столице будет длиться пять дней. К Дню города в четырех районах организуют праздничные мероприятия в жилмассивах, микрорайонах, парках. Предусмотрены посещение театров и кинотеатров, спортивные мероприятия.

Запланированы открытие Центра реабилитации «Оберег», Общественного фонда «Рука в руке», фонтана «Золотые рыбки». Кроме того, 29 апреля на Старой площади с 11.00 до 14.00 пройдут театрализованное представление, праздничный концерт, выставка-ярмарка, демонстрация мод, показательные выступления спортсменов. В это же время в Дубовом парке, в сквере у памятника Курманджан датке состоится фестиваль образования, а также спортивные показательные мероприятия.

С 25 апреля по 2 мая пройдет Бишкекский форум культур. Участие в нем подтвердили 24 страны. Предполагается участие в иностранных делегациях около 60 человек. Мероприятие направлено на презентацию кыргызской культуры в рамках официальных международных организаций и национальных культур мира.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/50196/
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