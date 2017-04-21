В Кыргызстане выпустили сборник мелодий для национальных инструментов

В Кыргызстане выпустили сборник, включающий 99 мелодий для кыргызских национальных инструментов. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава ОТРК Илим Карыпбеков.

По его словам, ОТРК продолжает работать над сохранением и развитием национальных ценностей из своего золотого фонда. На сей раз телерадиокомпания совместно с Фондом Кристенсена выпустила сборник нот и мелодий для национальных инструментов чоор, сыбызгы, чопо чоор, кыл кыяк.

«Мелодии представлены в цифровом формате и в виде книжных нот. До этого были известны и использовались всего только 5–6 мелодий этих инструментов. Сейчас выпущено 99 ранее не известных и забытых мелодий. Все диски и нотные книги будут распространены во всех музыкальных школах страны», — рассказал Илим Карыпбеков.