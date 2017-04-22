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Общество

Один из сбитых в Бишкеке «Мерседесом» школьников пришел в себя

Один из школьников, сбитых накануне в Бишкеке «Мерседесом», пришел в себя. Об этом рассказали журналистам врачи третьей детской больницы.

По их данным, второй мальчик находится без сознания. Врачи отметили, что делать прогнозы рано. Детям предстоит дальнейшее обследование, в том числе компьютерная томография.

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Напомним, в ДТП пострадали два школьника. У одного из них ушиб головного мозга, закрытый чрезмыщелковый перелом левой плечевой кости (под вопросом), тупая травма живота, разрыв органов брюшной полости (под вопросом), ушибленные ссадины лица и правой кисти.

У второго мальчика ушиб головного мозга тяжелой степени, закрытый перелом обеих костей левой голени, шейного отдела позвоночника (под вопросом), тупая травма живота, разрыв органов брюшной полости (под вопросом), ушибленная рваная рана верхней трети левого бедра.

Водителя, сбившего школьников, задержали накануне поздно вечером. Выяснилось, что он уже был виновником смертельного ДТП.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/50245/
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