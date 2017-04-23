Афиша на неделю: 24—28 апреля

Президент Федерации йоги Калмыкии Дольган Зургадаев раскроет теорию и практику развития правильной гибкости в йоге, а также достижения баланса, расскажет, как работают мышцы и суставы, как должен работать позвоночник, научит делать асаны всем телом.
Компания Feel Good, 18.30.
Выступят Юлия Руцкая, Азат Болотбек, Айпери Сыдыкова, Эля и Кайрат Примбердиевы и многие другие. Все собранные средства направят в детские дома Нарынской и Таласской областей.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.
«Танцующая в темноте» — музыкальный фильм-драма Ларса фон Триера 2000 года. Автор музыки и исполнительница главной роли — певица Бьорк. Фильм удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Песня Бьорк I’ve Seen It All номинировалась на премию «Оскар» как лучшая песня.
Концерт-холл «Тунгуч», 20.00.
Спектакль поставлен по эпосу «Манас» в версии Жусупа Мамая. Образ жизни, обычаи, религиозные и медицинские познания кыргызов и их международные отношения нашли выражение в эпопее.
Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева.
Если вы давно мечтаете начать медитировать, но не знаете с чего начать и как, приходите на мастер-класс Дольгана Зургадаева — президента Федерации йоги Калмыкии.
Компания Feel Good, 18.30.
Главные действующие лица — вы и ваше воображение. Для зрителя «Галерея фантазии» — вызов самому себе, встреча со своими страхами лицом к лицу. Обязательно предварительное бронирование.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 19.00.
Приглашаем детей в мир театральных тайн и секретов — за сцену, куда не ступает нога простого зрителя и где даже взрослый почувствует себя любопытным ребенком, которому дали ключ от потайной комнаты с надписью «Посторонним вход воспрещен».
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 10.00.
По мотивам повести Чингиза Айтматова. Он — воин, она — вышивальщица золотых драконов на знаменах Чингисхана. Они любят друг друга, и у них — вопреки запрету великого полководца — рождается сын.
Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т.Абдумомунова, 18.00.
Case Battle — это восемь мини-сессий по решению бизнес-кейсов из самых разных отраслей. В мероприятии приветствуется участие как студентов, так и профессиональных менеджеров, программистов, дизайнеров, копирайтеров, специалистов по маркетингу и других экспертов.
Ololohaus, 18.30.
Исполнительница авторской песни Наталия Кулешова приедет в Бишкек с сольным концертом «На белом листе».
Арт-кафе Studio247, 20.00.
Приглашаем всех на концерт с участием звезд отечественной эстрады — Мирбека Атабекова, группы «Нон-стоп», Исы Омуркулова, Урмата Усенова, Назгуль Токтакуновой и многих других. Все собранные средства направят на помощь детям с тяжелыми заболеваниями и ограниченными возможностями.
Дворец спорта имени Кожомкула, 18.30.
Знаменитая история Ромео и Джульетты рассказывает о том, что человек создан не для вражды и ненависти, но для любви, призывающей к миру. Благодаря гениальной музыке Сергея Прокофьева спектакль уже 75 лет ставят на лучших сценах мира. Модерн-балет «Ромео и Джульетта» исполняется под фонограмму.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 19.00.
В программе произведения Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Дмитрия Шостаковича и других. Вход свободный.
Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.00.
На вебинаре вы узнаете об особенностях обучения в Канаде, о том, какие есть языковые курсы, как поступить в вуз без подготовительных программ и многом другом. Участие по предварительной регистрации по ссылке https://events.webinar.ru/LogosGroup/396443.
Всего за два часа вы узнаете о системе образования в США, о процедуре подачи документов и стоимости образования.
Пиццерия Dodo Pizza Kyrgyzstan, 15.00.
Спектакль о жизни и деятельности правительницы алайских кыргызов Курманджан датке.
Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т.Абдумомунова, 18.00.
Второй большой концерт в Бишкеке с участием ведущих комиков России (Stand Up Brand New Show, Comedy Club production).
Дворец спорта имени Кожомкула, 19.00.
«Все только начинается» (приключенческая комедия). Фильм повествует об истории юной пары из Бишкека, которая попадает в неожиданный круговорот событий в Барселоне.
«Рок Дог» (анимационная комедия). Несмотря на неодобрение отца, молодой тибетский мастиф мечтает вырваться из родной деревни и покорить большой город. Он еще не знает, что судьба приготовила ему массу веселых и опасных приключений, благодаря которым он сможет стать защитником родных мест, о чем так мечтает его отец.
«Секретный агент» (экшен). Она секретный агент мирового уровня. На этот раз ее задача — предотвратить биологическую атаку на Лондон. Вовлеченная в большую шпионскую игру, она неизбежно сталкивается с миром двойных стандартов, паранойи, безнаказанности и предательства. Чтобы спасти Лондон, ей самой придется играть не по правилам.
«Моя девушка — монстр» (фантастика, триллер, комедия, боевик). Гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями.
Вас ждут знакомства и теплая атмосфера общения.
Академический центр «Камкордук» (улица Ташкентская, 62), 16.00–18.00.
В течение двух дней для горожан и гостей столицы будет организован масштабный фестиваль в формате общегородского праздника: мастер-классы, лекции, конкурсы и игры, выставки, концерты.
Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта (28 апреля), Дубовый парк (29 апреля).
Будут представлены работы ремесленников, продукты питания, кондитерские товары, текстиль, цветы, одежда и обувь, а также промышленные и потребительские товары и многое другое.
ТЦ «АЮ GrandComfort».
На семинаре вы узнаете, как поступить в магистратуру в США, какие документы необходимы для зачисления и какие есть программы стажировки.
Sierra Coffee (ТЦ «Таш-Рабат»), 15.00.
Концерт студентов Кыргызской национальной консерватории имени К.Молдобасанова, лауреатов международных и республиканских конкурсов. В программе романсы и арии русских композиторов. Концертмейстер — отличник культуры КР Айбарчын Добулбекова. Вход по пригласительным билетам.
Российский центр науки и культуры (Россотрудничество), 17.00.
Концерт посвящен 220-летию со дня рождения Франца Шуберта. Зрители услышат вокальный цикл «Лебединая песнь» в исполнении Нурлана Суймоналиева.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 18.00.
Все происходит в клинике, где работают два друга с двадцатипятилетним стажем. В молодости у обоих была бурная жизнь. И случилось так, что одна из медсестер приходит через 18 лет к главному герою и говорит, что у него есть сын и он хочет с ним познакомиться. И здесь начинается настоящее безумие…
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.