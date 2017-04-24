Национальная академия наук Кыргызстана отказалась проводить экспертизу слова «сасык». Соответствующее ходатайство подавали ранее юристы, представляющие интересы президента Алмазбека Атамбаева. В академии пояснили, что нет лингвистов-экспертов. Объяснение НАН КР направила в суд, где рассматривается иск «Ата Мекена» к главе государства.

Социалисты обвиняют президента в оскорблении и клевете. Как сообщил ИА «24.kg» адвокат партии Канатбек Азиз, в НАН КР нет отдела для дачи лингвистико-филологической оценки, потому что он переведен в Министерство юстиции.

«Мы подали жалобу на определение суда о проведении этой экспертизы в Бишкекский горсуд. В течение 10 дней она должна быть рассмотрена. Наш суд пока приостановлен», — пояснил Канатбек Азиз.

Напомним, социалисты обратились в суд, потребовав от Алмазбека Атамбаева извинений за то, что он назвал «Ата Мекен» вонючей партией, а их лидера Омурбека Текебаева — мародером. Однако представитель президента в суде отметила, что Алмазбек Атамбаев не оскорблял и не обзывал ни «Ата Мекен», ни Омурбека Текебаева.