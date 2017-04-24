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Общество

Потерпевшие по делу Канжара Кадыралиева просят защиты у президента Кыргызстана

Потерпевшие по делу бывшего прокурорского работника города Оша Канжара Кадыралиева просят защиты у президента страны Алмазбека Атамбаева. Аширали Келдибаев, Мирлан Жолдошев, Лолахан Матхаликова и Абдимиталип Бекташев направили на имя главы государства открытое обращение.

В нем говорится, что суд, где Кадыралиев проходит в качестве обвиняемого, идет с многочисленными нарушениями, способными дискредитировать государственную систему.

Потерпевшие предприниматели утверждают, что семье Кадыралиевых помогают высокопоставленные чиновники «Белого дома».

«На Кадыралиева заявили четыре семьи по факту совершения им тяжких преступлений, предоставили соответствующим органам неопровержимые доказательства его вины. Один из потерпевших заявил, что Кадыралиев отобрал у него яблоневый сад. Мало того, он еще и избил его. А один из нас написал, что Кадыралиев путем угроз вымогал деньги, заработанные на бизнесе, и в конце концов избил его родителей и отобрал средства, заработанные честным трудом. Еще у одного из нас Кадыралиев отобрал кафе, являвшееся единственным источником дохода. У другого предпринимателя Кадыралиев отобрал табун лошадей в Джалал-Абаде. Долгое время мы обиваем все пороги в поисках справедливости. Мы писали обращения, излагали все происходящее, но отдел аппарата президента, который работает с судами, искажает всю информацию, и уже становится явным, что его сотрудники помогают Кадыралиевым. Судьи открыто говорят нашим адвокатам, что им поступило указание от Манаса Арабаева — заведующего отделом (судебной реформы и законности аппарата президента КР. — Прим. ИА «24.kg»)», — написали потерпевшие президенту.

Потерпевшие грозят актом самосожжения, если Канжар Кадыралиев избежит наказания.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/50322/
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