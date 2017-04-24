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Общество

Учителя в Нарынской области вновь требуют вернуть надбавку за высокогорье

Учителя сельской школы Семиз-Бель Кочкорского района Нарынской области вновь требуют вернуть надбавку за высокогорье. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердил руководитель аппарата райгосадминистрации Кайратбек Асанов.

Отметим, что в одном из отечественных СМИ появилась информация о том, что педагоги отказались выходить на работу.

«Учителя вернулись на работу. Но от своих требований не отказываются, пишут письма нам, вышестоящим. Мы тоже обращались в Минтруда и соцразвития, в Минфин. Этот вопрос нужно рассматривать на высшем уровне», — сказал Кайратбек Асанов.

Акциями протеста учителя грозили в декабре 2016 года. Тогда в Минобразования сообщили: «При очередной проверке правильности начисления зарплаты обнаружено, что работникам школ в селах Арсы и Семиз-Бель в течение длительного периода начислялась надбавка за высокогорье, хотя эти населенные пункты не вошли в перечень высокогорных и отдаленных зон Кыргызстана, утвержденный постановлением правительства от 25 июня 1997 года».

Высокогорными и отдаленными зонами КР считаются те, что находятся на высоте от 1,8 тысячи метров над уровнем моря. Села Арсы и Семиз-Бель Кочкорского района расположены на высоте 1790 метров.

Тогда же Минобразования направляло в Минтруда и социального развития письмо с просьбой включить села Арсы и Семиз-Бель в перечень высокогорных и отдаленных зон КР.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/50325/
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