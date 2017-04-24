Сборная Кыргызстана завоевала шесть медалей на Дельфийских играх в СНГ

Сборная Кыргызстана завоевала шесть медалей на Молодежных Дельфийских играх в СНГ, прошедших 18—23 апреля в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.
По ее данным, кыргызстанцы привезли две золотые медали и четыре бронзовые:
Другие участники от сборной Кыргызстана награждены поощрительными призами в виде дипломов.
В 2017 году игры собрали 2 тысячи 318 талантливых молодых людей из девяти стран Содружества Независимых Государств. Сборную Кыргызстана на Играх представляли 73 человека.