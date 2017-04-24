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Общество

Сборная Кыргызстана завоевала шесть медалей на Дельфийских играх в СНГ

Сборная Кыргызстана завоевала шесть медалей на Молодежных Дельфийских играх в СНГ, прошедших 18—23 апреля в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

По ее данным, кыргызстанцы привезли две золотые медали и четыре бронзовые:

  • народно-образцовый танцевальный ансамбль «Шаттык» — золотая медаль в номинации «Народный танец»;
  • Ширин Кубанычбекова — золотая медаль в номинации «Эстрадное пение»;
  • Арзубек Аманов — бронзовая медаль в номинации «Дизайн одежды»;
  • Жанарбай уулу Миран — «бронза» в номинации «Академическое пение»;
  • Алеиза Аликова — «бронза» в номинации «Цирк»;
  • Айдана Аматова — «бронза» в номинации «Фортепиано».

Другие участники от сборной Кыргызстана награждены поощрительными призами в виде дипломов.

В 2017 году игры собрали 2 тысячи 318 талантливых молодых людей из девяти стран Содружества Независимых Государств. Сборную Кыргызстана на Играх представляли 73 человека.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/50333/
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