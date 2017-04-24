Сборная Кыргызстана завоевала шесть медалей на Дельфийских играх в СНГ

Сборная Кыргызстана завоевала шесть медалей на Молодежных Дельфийских играх в СНГ, прошедших 18—23 апреля в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

По ее данным, кыргызстанцы привезли две золотые медали и четыре бронзовые:

народно-образцовый танцевальный ансамбль «Шаттык» — золотая медаль в номинации «Народный танец»;

Ширин Кубанычбекова — золотая медаль в номинации «Эстрадное пение»;

Арзубек Аманов — бронзовая медаль в номинации «Дизайн одежды»;

Жанарбай уулу Миран — «бронза» в номинации «Академическое пение»;

Алеиза Аликова — «бронза» в номинации «Цирк»;

Айдана Аматова — «бронза» в номинации «Фортепиано».

Другие участники от сборной Кыргызстана награждены поощрительными призами в виде дипломов.

В 2017 году игры собрали 2 тысячи 318 талантливых молодых людей из девяти стран Содружества Независимых Государств. Сборную Кыргызстана на Играх представляли 73 человека.