Ушел из жизни государственный и общественный деятель Сулайман Иманбаев

Фото аппарата правительства КР. Сулайман Иманбаев

На 86-м году жизни 23 апреля скончался государственный и общественный деятель Кыргызской Республики Сулайман Иманбаев. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Сулайман Иманбаев родился 18 февраля 1932 года в селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области. В 1955 году с отличием окончил Кыргызский государственный медицинский институт.

В 1960–1975 годы работал завотделом здравоохранения, заместителем председателя Фрунзенского горисполкома, в 1975–1982 — замминистра здравоохранения КиргССР, в 1982–1990 — директором Кыргызского НИИ онкологии и радиологии, а с 1990 года возглавил Главное управление здравоохранения города Бишкека.

Сулайман Иманбаев был одним из организаторов системы здравоохранения страны.

Постоянное внимание Сулайман Иманбаев уделял подбору и воспитанию кадров, многие из его воспитанников стали известными врачами, организаторами системы здравоохранения и государственными деятелями.

Сулайман Иманбаев, будучи народным депутатом «легендарного парламента», принимал активное участие в подготовке и принятии Конституции суверенного Кыргызстана.

В марте 1996 года указом пезидента КР назначен председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, внес значительный вклад в формирование и становление избирательной системы нашей страны.

Общественность Кыргызстана глубоко скорбит и выражает свои искренние соболезнования родным и близким покойного, светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Гражданская панихида состоится 25 апреля в 10.00 в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Абдумомунова.