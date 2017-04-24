Кыргызстанцы будут отдыхать 5–9 мая

В связи с празднованием майских праздников кыргызстанцы будут отдыхать с 5 по 9 мая. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней подписал постановление правительства о переносе рабочего дня.

Согласно постановлению, нерабочий день 13 мая переносится на рабочий день 8 мая для работников организаций, учреждений и предприятий, работающих по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями.

Таким образом, с учетом того, что 8 мая объявлен нерабочим днем, кыргызстанцы будут отдыхать с 5 по 9 мая 2017 года включительно.

13 мая объявлено рабочим днем.